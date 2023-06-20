Крупный пожар произошел на территории лакокрасочного предприятия в Ярославле

В Ярославле в эти минуты тушат крупный пожар — полыхает склад на территории лакокрасочного предприятия. В небо на сотни метров поднимается огромный столб черного едкого дыма.

Он виден практически из любого района города. В тушении задействованы десятки пожарных, им удалось локализовать возгорание на площади 2,5 тысячи квадратных метров.