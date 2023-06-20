Крупный пожар произошел на территории лакокрасочного предприятия в Ярославле
В небо на сотни метров поднимается огромный столб черного едкого дыма.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru
В Ярославле в эти минуты тушат крупный пожар — полыхает склад на территории лакокрасочного предприятия. В небо на сотни метров поднимается огромный столб черного едкого дыма.
Он виден практически из любого района города. В тушении задействованы десятки пожарных, им удалось локализовать возгорание на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
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