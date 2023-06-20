На севере Крыма посадили вражеский беспилотник

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) среагировали на движущийся беспилотник на севере Крыма. В итоге он был посажен, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, в результате случившегося пострадавших и разрушений нет.

В последнее время украинские террористы все чаще совершают атаки на регионы России. Власти неоднократно отмечали, что это только доказывает террористическую и националистическую сущность киевского режима. Президент страны Владимир Путин ранее подчеркивал, что цели спецоперации обязательно должны быть достигнуты ради безопасности граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на севере Крыма два беспилотника. Они двигались ночью на малой высоте.