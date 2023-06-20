На севере Крыма посадили вражеский беспилотник

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 29 0

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На севере Крыма посадили вражеский беспилотник

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Army Office

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) среагировали на движущийся беспилотник на севере Крыма. В итоге он был посажен, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, в результате случившегося пострадавших и разрушений нет.

В последнее время украинские террористы все чаще совершают атаки на регионы России. Власти неоднократно отмечали, что это только доказывает террористическую и националистическую сущность киевского режима. Президент страны Владимир Путин ранее подчеркивал, что цели спецоперации обязательно должны быть достигнуты ради безопасности граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на севере Крыма два беспилотника. Они двигались ночью на малой высоте.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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