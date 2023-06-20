Юноша взорвал петарды в отделении банка в подмосковных Химках
| Происшествия Эксклюзив 383 0
Все случилось на Московской улице — что еще известно?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
В отделении банка в Химках, расположенных в Московской области, произошел хлопок. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По его данным, в здании на Московской улице взорвалась коробка с петардами. Помещение было задымлено.
В настоящее время на месте случившегося работают экстренные службы. Уже установлен мужчина, причастный к ЧП. Подробности уточняются.
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