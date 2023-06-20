Сейчас бы на море: как изменились цены на авиабилеты в России?

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Минтранс сообщил о снижении цен на авиабилеты на 3%

Сейчас бы на море: как изменились цены на авиабилеты в России?

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В Минтрансе и ФАС прокомментировали ситуацию на рынке авиаперевозок.

Цена на авиабилеты в мае текущего года снизилась на 3%. Конечная стоимость упала по отношению к цене за апрель 2023-го. Об этом сообщили в Минтрансе.

В ведомстве объяснили, что стоимость билетов упала благодаря скидкам и акциям, проводимых с целью повышения загруженности самолетов. В денежном эквиваленте стоимость снизилась в среднем на 265 рублей.

В министерстве отметили, что власти поддерживают российских авиаперевозчиков и только за последний год выделили им около 25 миллиардов рублей на развитие внутрирегиональных программ.

Между тем в Федеральной антимонопольной службе прокомментировали, что в апреле 2023 года по сравнению с апрелем 2022 года средневзвешенная стоимость авиабилетов выросла на 4%. Специалисты подчеркнули, что на ценообразование в данной сфере влияют несколько факторов: сезонность, спрос, а также инфляция.

Ранее 5-tv.ru писал, как западные санкции влияют на российскую авиацию.

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