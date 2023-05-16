Безопасность на высоте: что происходит с авиацией в России на фоне санкций

Рестрикциям Запада не удалось ударить по авиационной отрасли.

Западные санкции никак не повлияли на безопасность полетов в России. Как утверждают в Межгосударственном авиационном комитете, безопасность полетов в России в прошлом году оказалась на самом высоком уровне как минимум с 2018-го.

В прошлом году в стране произошло чуть более 30 авиапроисшествий на миллион вылетов. Это лучший показатель в авиабезопасности за последние пять лет.

В авиакатастрофах погибли 24 человека. Все случаи относятся к малой региональной авиации, вертолетным и деловым авиаперевозкам.

Есть в докладе МАК и перечень рекомендаций по обеспечению безопасности полетов. Например, борьба с птицами на аэродромах и ликвидация свалок поблизости.

Ранее 5-tv.ru писал, что одна из компаний, входящих в «Ростех», разработала электронику для компонентов связи российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21.