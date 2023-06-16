Глава Минцифры оценил возможность блокировки Whatsapp* в России
Глава Минцифры Шадаев: возможность блокировки Whatsapp* в России не обсуждается
Фото: www.globallookpress.com / Fabian Sommer
Сервис мессенджер занимает лидирующие позиции среди интернет-площадок для передачи сообщений. Может ли российский пользователь лишиться привычного приложения?
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что вопрос о блокировке американского сервиса обмена сообщениями и голосовой связи Whatsapp* в России не обсуждается. Об этом глава ведомства сообщил в рамках мероприятий Петербургского международного экономического форума.
Отвечая на вопрос журналистов о возможных основаниях или предпосылках для ограничения доступа российским пользователям к мессенджеру, Шадаев сообщил, что сейчас данная тема не на повестке.
«Пока это не обсуждается», — прокомментировал министр.
ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге 14 июня. Мероприятия форума продлятся до 17 числа. На 16 июня запланировано пленарное заседание с участием главы РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о небывалых мерах безопасности на ПМЭФ в 2023 году.
Ранее 5-tv.ru писал, что в мессенджере WhatsApp появятся каналы.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
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