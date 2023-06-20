Останки защитников Брестской крепости перезахоронили в Белоруссии

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Во время штурма погибли около двух тысяч советских бойцов.

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Драчев; 5-tv.ru

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В Белоруссии перезахоронили останки защитников легендарной Брестской крепости — восьми бойцов и двух мирных жителей. Их обнаружил 52-й поисковый батальон Вооруженных сил республики.

В траурной церемонии участвовала рота Почетного караула и оркестр военной комендатуры города. Брестская крепость-герой является символом несгибаемого мужества и невероятной стойкости.

Под ураганным артобстрелом и натиском гитлеровской дивизии цитадель держала оборону восемь дней. Защитники крепости уничтожили свыше тысячи фашистов. Во время штурма погибли около двух тысяч советских бойцов.

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Останки защитников Брестской крепости перезахоронили в Белоруссии

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