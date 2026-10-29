Россия помогает Африке обеспечивать безопасность на континенте

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 23 0

Специалисты из РФ также способствуют в подготовке технических специалистов.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Blinkcatcher; 5-tv.ru

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Кобяков отметил, что РФ помогает Африке обеспечивать безопасность на континенте

Российские военные принимают участие в обеспечении безопасности на Африканском континенте. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков на брифинге в рамках саммита «Россия — Африка».

«Военно-техническое сотрудничество африканских стран с Москвой — это еще и борьба с терроризмом, в том числе с киевским, который выполняет задачи Запада. Мы совместно с нашими африканскими друзьями участвуем в обеспечении безопасности на континенте», — отметил Кобяков.

Он пояснил, что наши военные помогают в подготовке личного состава вооруженных сил государств Африки, а также технических специалистов, особенно тех, что задействованы в инновационных сферах.

Советник российского лидера отметил, что на территории континента в последние годы все более заметно присутствие украинских боевиков, особенно ярко это проявилось в годы СВО. Незалежную Запад использует для достижения своих колониальных целей на этой территории.

«Сегодня украинские наемники имеются практически во всех террористических формированиях стран Африки. <…> Запад искусно разными способами создает напряжение, а то и прямую военную угрозу практически в любой части Африки. Запад готов провоцировать перевороты в любой стране, и не только Африке», — подчеркнул Кобяков.

В качестве примера он рассказал о попытке государственного переворота в Мали в апреле 2026 года. Российские военные, тесно сотрудничая с местными властями и армией, защитили столицу государства и разгромили путчистов, сорвав переворот.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия готова и дальше оказывать странам Африки содействие в борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью и наркотрафиком. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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