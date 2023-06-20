Госдума приняла закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

После совершения каких преступлений подписание контракта останется недоступным?

Госдума приняла закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Госдума в рамках пленарного заседания приняла закон, который разрешает заключать военные контракты с гражданами с судимостью. Исключение составят лица, которые совершили тяжкие преступления в период введенного военного положения, мобилизации или военного времени. Соответствующая информация была размещена в думской системе обеспечения законодательной деятельности.

Проект был принят нижней палатой в первом чтении, его авторами выступили депутаты Андрей Картаполов и Андрей Красов. В пояснительной записке уточняется, что аналогичный подход следует применять к имеющим судимость гражданам, которые желают поступить на военную службу.

В материале, опубликованном на официальном сайте Госдумы, уточняется, что закон не может быть применен к осужденным в совершении террористических и экстремистских преступлений. Кроме того, действие документа не будет распространяться на совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Также предлагается повысить предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации, военного положения или военного времени. После вступления закона в силу для военных предельный возраст службы по контракту составит 65 лет, а для офицеров — 70.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума в I чтении приняла проект о повышении призывного возраста.

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