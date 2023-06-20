Лавров: если НАТО захочет воевать, Москва к этому готова

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 1 486 0

Глава МИД РФ не исключил затяжного конфликта со странами «коллективного Запада», которые поддерживают украинский кризис только с целью противостояния России.

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Если страны НАТО откажутся от «заморозки» конфликта на Украине, это будет означать, что Альянс заинтересован в ведении неприкрытых военных действий. Москва готова к такому развитию событий. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Если НАТО устами [генсека альянса Йенса] Столтенбега в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит, они хотят воевать. Ну, пусть воюют! Мы к этому готовы», — подчеркнул Лавров.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обменом пленными.

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