Президент Финляндии назначил новое правительство страны

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 40 0

Церемонию организовали в президентском дворце. Кто возглавит кабинет министров?

Президент Финляндии назначил новое правительство страны

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Markku Ulander

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Президент Финляндии Саули Ниинисте назначил новое правительство страны. Возглавит кабинет министров лидер Национальной коалиционной партии, магистр соцнаук Петтери Орпо, пишет Helsingin Sanomat.

Торжественную церемонию организовали в президентском дворце. Туда же пригласили уходящее в отставку правительство, некогда подконтрольного премьеру Санне Марин.

Прямо сейчас за закрытыми дверями проходит организационное заседание нового правительства Финляндии. Известно, что сначала Ниинисте обсудил дела со спикером парламента Орпо, а затем представил парламенту письменное заявление об утверждении кандидатуры на пост премьера страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, из-за чего ушло в отставку правительство Санны Марин.

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