Под защитой: в России запретили вылавливать дельфинов и касаток

Особенности добычи морских млекопитающих будут регулироваться законом.

В Госдуме во втором и третьем чтении был принят закон о запрете вылова морских млекопитающих, в том числе дельфинов, белуг и касаток в учебных и культурно просветительских целях. Поправки будут внесены в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», указано в думской базе.

Уточняется, что вылов будет возможен лишь на основании соответствующего решения. Законом предусмотрены нормы предоставления морских млекопитающих в пользование сферы рыболовства или в образовательных целях.

Решение о разрешении вылова будет принимать комиссия правительства РФ. Состав и порядок работы комиссии будет утверждаться и регулироваться кабинетом министров. Окончательный вердикт будет публиковаться на сайте Росрыболовства не позднее чем через пять дней после поступления запроса в ведомство.

Ожидается, что закон вступит в силу в сентябре следующего года.

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