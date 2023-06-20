Под защитой: в России запретили вылавливать дельфинов и касаток

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33 0

Госдума приняла закон о запрете вылова морских млекопитающих

Под защитой: в России запретили вылавливать дельфинов и касаток

Фото: www.globallookpress.com / Norbert Probst

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Особенности добычи морских млекопитающих будут регулироваться законом.

В Госдуме во втором и третьем чтении был принят закон о запрете вылова морских млекопитающих, в том числе дельфинов, белуг и касаток в учебных и культурно просветительских целях. Поправки будут внесены в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», указано в думской базе.

Уточняется, что вылов будет возможен лишь на основании соответствующего решения. Законом предусмотрены нормы предоставления морских млекопитающих в пользование сферы рыболовства или в образовательных целях.

Решение о разрешении вылова будет принимать комиссия правительства РФ. Состав и порядок работы комиссии будет утверждаться и регулироваться кабинетом министров. Окончательный вердикт будет публиковаться на сайте Росрыболовства не позднее чем через пять дней после поступления запроса в ведомство.

Ожидается, что закон вступит в силу в сентябре следующего года.

Ранее 5-tv.ru писал, что растерзавшую россиянина в Египте акулу мумифицируют и передадут в музей.

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