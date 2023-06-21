Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на среду, 21 июня

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 21 июня?

В среду шторм затихнет, но сильнее легче от этого не станет. Разве что почва под ногами станет более твердой. Впрочем, для тех, кому пора срочно вспахивать поле своей жизни, чтобы было куда сажать семена, твердая почва будет только мешать.

Совет дня: не стоит пробивать лбом повышенное сопротивление среды. Как только почувствуете, что вас тормозят — сразу сдавайтесь и плывите по течению. Соответствовать окружающим вас энергиям — это всегда выигрышная стратегия.

Предостережение дня: среда не предназначена для дорогостоящих покупок и сложновыполнимых обязательств. Постарайтесь увильнуть и от первого, и от второго.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.