Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на среду, 21 июня

|
Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 31 0

В среду шторм затихнет, но сильнее легче от этого не станет. Разве что почва под ногами станет более твердой.

Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на среду, 21 июня

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 21 июня?

В среду шторм затихнет, но сильнее легче от этого не станет. Разве что почва под ногами станет более твердой. Впрочем, для тех, кому пора срочно вспахивать поле своей жизни, чтобы было куда сажать семена, твердая почва будет только мешать.

Совет дня: не стоит пробивать лбом повышенное сопротивление среды. Как только почувствуете, что вас тормозят — сразу сдавайтесь и плывите по течению. Соответствовать окружающим вас энергиям — это всегда выигрышная стратегия.

Предостережение дня: среда не предназначена для дорогостоящих покупок и сложновыполнимых обязательств. Постарайтесь увильнуть и от первого, и от второго.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.23
0.24 92.07
0.27
Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на ...

Последние новости

3:15
Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на среду, 21 июня
3:09
Сменила гнев на милость: Франция поменяла позицию о членстве Украины в НАТО
3:02
Федор Колодезник: что можно и нельзя 21 июня в день летнего солнцестояния
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака
2:43
«Я молюсь»: Айза рассказала, как пытается вылечиться от расстройства психики
2:09
В Москве запустили первый в мире круглогодичный водный электротранспорт

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом — интервью
Летевший из Алма-Аты самолет совершил аварийную посадку в Минеральных водах
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео