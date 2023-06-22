Приводит к отравлению: как легко определить качество трубопроводной воды

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Химик Васильев: вода с осадком и запахом грозит отравлениями

Приводит к отравлению: как легко определить качество трубопроводной воды

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Если качество воды окажется низким, человек вправе будет подать иск в суд на водоканал или эксплуатирующие организации.

Определить качество водопроводной воды можно, отстояв ее несколько часов. Если появится осадок и неприятных запах — это признак наличия опасных загрязнений. Об этом изданию URA.RU рассказал кандидат химических наук Андрей Васильев.

«Это может быть железо, частицы песка и другие элементы, пагубно влияющие на организм при избытке. Неприятный запах воды — следствие нарушения работы системы водоснабжения, активности бактерий или коррозии в трубах. В результате коррозии труб вода становится ржавой», — пояснил специалист.

Он отметил, что использование загрязненной воды чаще всего провоцирует отравление и появление различных заболеваний. А если после домашнего эксперимента возникло подозрение на некачественную воду, ее можно отнести в лабораторию на анализ.

«Если опасения подтвердятся, можно подать иск в суд на водоканал или эксплуатирующие организации», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем говорят разные вкусы водопроводной воды.

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