Утоляет жажду и низкокалорийно: назван самый полезный вид мороженого

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 8 0

Гастроэнтеролог Кашух: самым полезным видом мороженого является фруктовый лед

Утоляет жажду и низкокалорийно: назван самый полезный вид мороженого

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Летнее лакомство должно не только приносить вкусовое наслаждение, но и быть безопасным для здоровья.

При выборе мороженого, в первую очередь, стоит обращать внимание на состав — по этому параметру самым полезным является фруктовый лед. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Оптимально, если в составе есть натуральный фруктовый сок или фруктовое пюре, минимум красителей и усилителей вкуса», — пояснила медик.

Дело в том, что фруктовый лед низкокалориен, богат витаминами и хорошо утоляет жажду в жару. Однако многие по-прежнему отдают предпочтение пломбиру, хотя он достаточно калориен: на 100 граммов продукта приходится порядка 400 килокалорий, передает издание Газета.ру.

При этом даже если человек хочет полакомиться именно им, состав читать тоже важно. В мороженом должно быть не меньше 12% молочного жира.

«При этом если вес в норме, то порция пломбира раз в день не повредит. Если массу тела или жирность пищи по состоянию здоровья нужно снижать, то от мороженого на основе молока и сливок лучше отказаться», — добавила специалист.

При этом даже в болезнь гастроэнтеролог порекомендовала мороженое. Однако есть его лучше всего маленькими кусочками и запивая напитками комнатной температуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли вылечить ангину с помощью мороженого.

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