Пропавшую в Вене осенью прошлого года австрийку нашли во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники полиции разыскали гражданку Австрии, которая пропала осенью прошлого года и была объявлена в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Так, о пропаже 27-летней девушки сотрудники краевого управления МВД узнали после уведомления из бюро Интерпола в Австрии. Согласно тем данным, гражданка Австрии внезапно покинула свой дом, оставив вещи. Сотрудники Отделения национального центрального бюро Интерпола УМВД РФ в Приморье нашли девушку.

Оказалось, что помимо австрийского гражданства у нее есть еще и российское. Покидать свой дом ее никто не вынуждал, она сама уехала, надумав навестить родственников в России. В связи с тем, что девушку нашли, австрийские правоохранители прекратили розыск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пропаже мужчины в Черном море во время отпуска.