Пропавшую в Вене осенью прошлого года австрийку нашли во Владивостоке

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 6 0

После того как девушка оказалась в руках правоохранителей, выяснилась одна любопытная деталь.

Пропавшую в Вене осенью прошлого года австрийку нашли во Владивостоке

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Во Владивостоке сотрудники полиции разыскали гражданку Австрии, которая пропала осенью прошлого года и была объявлена в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Так, о пропаже 27-летней девушки сотрудники краевого управления МВД узнали после уведомления из бюро Интерпола в Австрии. Согласно тем данным, гражданка Австрии внезапно покинула свой дом, оставив вещи. Сотрудники Отделения национального центрального бюро Интерпола УМВД РФ в Приморье нашли девушку.

Оказалось, что помимо австрийского гражданства у нее есть еще и российское. Покидать свой дом ее никто не вынуждал, она сама уехала, надумав навестить родственников в России. В связи с тем, что девушку нашли, австрийские правоохранители прекратили розыск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пропаже мужчины в Черном море во время отпуска.

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