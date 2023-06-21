Такого не было никогда: улицы Петербурга заполонил тополиный пух

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Улицы Санкт-Петербурга заполонил тополиный пух

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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Теперь жители всерьез предлагают вовсе избавиться от тополей.

Из-за пожарной опасности в Ленинградской области введен запрет на посещение лесов. А Петербург сейчас по-настоящему задыхается от тополиного пуха — так много его не было еще никогда.

Лето выдалось засушливым и ветреным — идеальные условия для того, чтобы спровоцировать пожары по всему региону, а заодно превратить в кошмар жизнь аллергиков. Теперь жители всерьез предлагают вовсе избавиться от тополей. Есть ли другие варианты — узнала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

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