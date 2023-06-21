Гигантский огненный факел: цех по производству паллет вспыхнул в Подмосковье
Цех по производству паллет загорелся в подмосковном Волоколамске
Фото, видео: © РИА Новости / МЧС РФ; 5-tv.ru
Пламя вырвалось на улицу и перекинулось на готовую продукцию.
В Подмосковье огонь практически полностью уничтожил деревообрабатывающее предприятие. В Волоколамске вспыхнул цех по производству паллет.
Пламя вырвалось на улицу и перекинулось на готовую продукцию — гигантский факел был виден за десятки километров. К этой минуте открытое горение удалось ликвидировать. За тем, как развивались события, наблюдала корреспондент «Известий» Дарья Малахова.
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