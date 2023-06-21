Скрыть не удалось: Ирина Горбачева подтвердила развод с мужем-украинцем

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Алексей Панков
Алексей Панков 217 0

Актриса Ирина Горбачева подтвердила развод с солистом Quest Pistols

Скрыть не удалось: Ирина Горбачева подтвердила развод с мужем-украинцем

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Актриса больше не скована узами брака с участником Quest Pistols.

Ирина Горбачева восемь месяцев скрывала развод с мужем-украинцем. Об этом девушка рассказала журналистам на недавней кинопремьере в Москве, передает KP.RU.

Звезда отметила, что сейчас ее сердце свободно. Однако в подробности вдаваться не стала. Впрочем, разлад в отношениях фанаты заметили уже давно. Бывшие возлюбленные отписались друг от друга в социальных сетях. А Горбачева и вовсе на какое-то время уехала в Азию. Актриса попробовала несколько духовных практик. Также девушка практиковала медитацию.

Бывший муж девушки — украинский музыкант Антон Савлепов из группы Quest Pistols. После начала спецоперации он выступил с резкими антироссийским заявлениями.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Горбачева несколько раз пережила сексуальное насилие. Из-за этого популярная актриса испытывает сложности в отношениях с мужчинами.

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