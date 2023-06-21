Моментально вспыхнул: 70-летний деревянный дом загорелся в Карелии

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Деревянный дом загорелся в Медвежьегорске

Фото, видео: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia; 5-tv.ru

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Спасателям удалось потушить пламя, для этого привлекли пожарный поезд.

Жители города Медвежьегорск в Карелии остались без крыши над головой — их многоквартирный дом сгорел дотла. Огонь вспыхнул в соседней хозпостройке, в которой хранились дрова и различные вещи.

Из-за сильного ветра пламя перекинулось на жилое здание. Деревянный дом, которому уже 70 лет, загорелся моментально.

Позже огонь перекинулся еще на один жилой дом по соседству. Но спасателям удалось потушить пламя, для этого привлекли пожарный поезд.

Никто не погиб, решается вопрос с расселением погорельцев. Кто-то уже уехал к родственникам и знакомым, остальных временно разместили в гостинице.

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