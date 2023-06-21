Началась паника: высоковольтные провода взорвались в бразильском метро

О пострадавших пока неизвестно, движение поездов остановлено.

С дыма и взрывов начался день пассажиров бразильского метро. Там оборвались высоковольтные провода прямо над платформой с людьми.

О пострадавших пока неизвестно, движение поездов остановлено. Очевидцы говорят, что сначала заметили над рельсами несколько мощных искр, а затем тросы начали гореть и взрываться. Началась паника — все бросились к выходам.