Скончался актер театра и кино Михаил Ложкин

На 37-м году жизни умер актер театра и кино Михаил Ложкин. Информация появилась на странице Большого театра кукол, где он служил.

«Наш любимый друг, наш артист, наш гений. Мы не находим слов и не можем поверить. Мы знаем, что вы захотите попрощаться с Мишенькой, но мы пока не знаем, когда», — говорится в посте.

Поклонникам артиста сообщат дату и место похорон позднее. Причина смерти не раскрывается. У Ложкина остались супруга и маленький сын.

Мужчина окончил факультет театра кукол СПбГАТИ в 2011 году. Он успел сыграть в таких спектаклях, как «Небеса, по которым мы так тоскуем», «Карлсон», «Мой дедушка был вишней» и множестве других. Также он отметился ролями в нескольких сериалах.

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