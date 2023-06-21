Суд продлил домашний арест «инфоцыганке» Елене Блиновской

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 1 561 0

Суд Москвы продлил домашний арест Елене Блиновской на один месяц

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Знаменитого блогера подозревают в серьезном нарушении российского законодательства: неуплате налогов почти на миллиард рублей. Но это еще не все.

Пресненский суд Москвы продлил домашний арест «инфоцыганке» Елене Блиновской еще на один месяц, до 26 июля, с сохранением всех ранее введенных запретов. Знаменитого блогера подозревают в серьезном нарушении российского законодательства: неуплате налогов почти на миллиард рублей. Но это еще не все.

Звезду, в числе прочего, подозревают в отмывании еще 43 миллионов рублей. Блогера задержали 27 апреля на границе с Белоруссией. По версии следствия, она пыталась покинуть территорию России.

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Знаменитость остается под домашним арестом с 28 апреля. До 26 июня ей запрещено покидать пределы жилища, общаться с другими фигурантами уголовного дела, отправлять и получать посылки и письма, пользоваться телефоном и выходить в интернет. Ранее блогер и ее защита просили о более мягкой мере пресечения — в виде запрета определенных действий.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему муж Елены Блиновской не явился в суд на рассмотрение жалобы.

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