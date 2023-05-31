С чего все началось: прокуратура нашла незаконный яхт-клуб семьи Блиновских

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 35 0

Прокуратура обнаружила незаконную стоянку у яхт-клуба семьи Блиновских

С чего все началось: прокуратура нашла незаконный яхт-клуб семьи Блиновских

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Знаменитость, обвиняемая в неуплате почти одного миллиарда рублей налогов, остается под домашним арестом до 26 июня. Что нового об источниках ее дохода узнала прокуратура?

Прокуратура обнаружила еще одну собственность у Елены Блиновской. Как рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре, у яхт-клуба четы Блиновских в Ярославской области, с которого начался роковой «Марафон желаний», находится незаконная стоянка.

По имеющимся данным, глэмпинг-парк работал без договора водопользования и регистрации в МЧС. Прокуратура обратилась в суд с иском о запрете работы базы до устранения нарушений.

«Точка Немо» — круглогодичный яхт-клуб с высоким уровнем качества обслуживания и обстановки. Известно, что Блиновская фигурировала в качестве инвестора. Также в доле находится и ее муж. Им принадлежит 25% бизнеса.

«Здесь есть дома в стиле А-фрейм — круглогодичные деревянные „шалаши“ с видом на лес стоимостью от 12 тысяч рублей в сутки, домики на деревьях от 18 тысяч, прозрачные „купола“ с купелью и экомодули», — рассказал источник.

В премиальный сервис входят ресторан, баня, кинотеатр и причал для яхт.

Елену Блиновскую обвиняют в неуплате 918 миллионов рублей налогов и отмывании еще 43 миллионов рублей. Блогера задержали 27 апреля на границе с Белоруссией. По версии следствия, она пыталась покинуть территорию России.

Знаменитость остается под домашним арестом с 28 апреля. До 26 июня ей запрещено покидать пределы жилища, общаться с другими фигурантами уголовного дела, отправлять и получать посылки и письма, пользоваться телефоном и выходить в интернет. Ранее блогер и ее защита просили о более мягкой мере пресечения — в виде запрета определенных действий.

Также известно, что супруг блогера Алексей Блиновский владеет 40 земельными участками, размер которых составляет от 165 до 348 тысяч «квадратов» по всей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на кого из блогеров обратила внимание налоговая.

С чего все началось: прокуратура нашла незаконный яхт-клуб семьи Блиновских

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

Тема:
Задержание Елены Блиновской
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