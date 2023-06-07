Супруг Елены Блиновской не явился в суд на рассмотрение жалобы

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 17 0

Мужчине прежде предъявили обвинение в соучастии в неуплате налогов.

Супруг Елены Блиновской не явился в суд на рассмотрение жалобы

Фото: Instagram* / aleks_travel_guide

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Задержание Елены Блиновской

Супруг российской блогерши Елены Блиновской Алексей, обвиняемый по делу о неуплате налогов на сотни миллионов рублей, не почтил своим присутствием суд по рассмотрению жалобы на избрании ему запрета определенных действий. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

В Московском городском суде огласили материал, в котором четко указано, что Блиновский не желает участвовать в заседании апелляционной инстанции и просит рассмотреть жалобу своих адвокатов без него.

В свою очередь, с учетом позиции прокуратуры Москвы, суд решил оставить без изменений решение Пресненского районного суда об избрании обвиняемому Алексею Блиновскому меры пресечения в виде запрета определенных действий, а апелляционную жалобу его защитника без удовлетворения. Об этом говорится в новом сообщении прокуратуры.

Известно, что Алексей Блиновский владеет 40 земельными участками, размер которых составляет от 165 до 348 тысяч «квадратов» по всей стране. Более того, он владеет долей «Точки Немо» — круглогодичным яхт-клубом с высоким уровнем качества обслуживания и обстановки.

Его жену, Елену Блиновскую, обвиняют в неуплате 918 миллионов рублей налогов и отмывании еще 43 миллионов рублей. Блогера задержали 27 апреля на границе с Белоруссией. По версии следствия, она пыталась покинуть территорию России.

Знаменитость остается под домашним арестом с 28 апреля. До 26 июня ей запрещено покидать пределы жилища, общаться с другими фигурантами уголовного дела, отправлять и получать посылки и письма, пользоваться телефоном и выходить в интернет. Ранее блогер и ее защита просили о более мягкой мере пресечения — в виде запрета определенных действий.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как прокуратура нашла незаконный яхт-клуб семьи Блиновских.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
31 мая
С чего все началось: прокуратура нашла незаконный яхт-клуб семьи Блиновских
24 мая
«Думала, пролетит — не получилось»: блогеры о Блиновской, Митрошиной, Лерчек
22 мая
«Будет загадкой»: адвокат Блиновской сбежал от журналистов после заседания
22 мая
Елена Блиновская не явилась в суд по жалобе на домашний арест
17 мая
Десятки участков и целый автопарк: чем владеет Елена Блиновская
16 мая
«Есть, что рассказать»: в блоге Блиновской появились новые сообщения
16 мая
Ощущение внутренней безнаказанности: могла ли Блиновская стать жертвой обмана
15 мая
«Ее деньги испортили»: тетя Блиновской вынесла ей вердикт после ареста
15 мая
Суд избрал меру пресечения мужу Блиновской
15 мая
«Налоговая это видит прозрачно за пять минут работы»: что грозит мужу Блиновской
+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
81.25
-0.08 86.95
-0.08
Время применить самое сильное оружие: китайский совет дня на среду, 7 июн...

Последние новости

13:28
Российских и белорусских спортсменов допустили до соревнований по гребле
13:17
Не говорите «да»: ТОП-5 способов защиты от телефонных мошенников
13:15
У детей есть график: Ханна о воспитании дочек
13:13
В подтопленной Херсонской области начинают проведение противоэпидемических мер
13:09
«Какие ко мне претензии?» — Понасенков* раскрыл правду о драке с незнакомцем на Арбате
13:08
Супруг Елены Блиновской не явился в суд на рассмотрение жалобы

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
«Как квартира в Москве»: подруга Филиппа Киркорова вышла замуж
Ковер или плед: киноляп в фильме «Москва слезам не верит» не дает покоя россиянам

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео