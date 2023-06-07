Супруг Елены Блиновской не явился в суд на рассмотрение жалобы

Супруг российской блогерши Елены Блиновской Алексей, обвиняемый по делу о неуплате налогов на сотни миллионов рублей, не почтил своим присутствием суд по рассмотрению жалобы на избрании ему запрета определенных действий. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

В Московском городском суде огласили материал, в котором четко указано, что Блиновский не желает участвовать в заседании апелляционной инстанции и просит рассмотреть жалобу своих адвокатов без него.

В свою очередь, с учетом позиции прокуратуры Москвы, суд решил оставить без изменений решение Пресненского районного суда об избрании обвиняемому Алексею Блиновскому меры пресечения в виде запрета определенных действий, а апелляционную жалобу его защитника без удовлетворения. Об этом говорится в новом сообщении прокуратуры.

Известно, что Алексей Блиновский владеет 40 земельными участками, размер которых составляет от 165 до 348 тысяч «квадратов» по всей стране. Более того, он владеет долей «Точки Немо» — круглогодичным яхт-клубом с высоким уровнем качества обслуживания и обстановки.

Его жену, Елену Блиновскую, обвиняют в неуплате 918 миллионов рублей налогов и отмывании еще 43 миллионов рублей. Блогера задержали 27 апреля на границе с Белоруссией. По версии следствия, она пыталась покинуть территорию России.

Знаменитость остается под домашним арестом с 28 апреля. До 26 июня ей запрещено покидать пределы жилища, общаться с другими фигурантами уголовного дела, отправлять и получать посылки и письма, пользоваться телефоном и выходить в интернет. Ранее блогер и ее защита просили о более мягкой мере пресечения — в виде запрета определенных действий.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как прокуратура нашла незаконный яхт-клуб семьи Блиновских.