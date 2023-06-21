Онлайн-кинотеатр Premier оштрафован за пропаганду ЛГБТ

Такие кинофильмы должны показываться лишь после 23:00.

Мещанский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier за пропаганду ЛГБТ.

В частности, кинотеатр попал под суд за отсутствие плашки «18+» в фильмах «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы», где демонстрируются ЛГБТ-отношения. Оказалось, что российский кинотеатр поставил ограничение к этим фильмам «16+» и не поставили ограничения по времени.

В суде представитель компании Владислав Веремейцев пояснил, что сразу после получения протокола Premier ограничил доступ зрителям до 18 лет и поставил соответствующую пометку, однако это не помогло.

По мнению Роскомнадзора, этого недостаточно, ведь такие развращающие кинофильмы должны показываться лишь после 23:00.

«Признать виновным ООО „Премьер“ в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде штрафа в размере четырех миллионов рублей», — огласил решение судья.

Кстати, до этого в российские суды уже поступали протоколы на многие онлайн-кинотеатры из-за несоблюдения норм законодательства.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как суд оштрафовал Wikimedia Foundation за неудаление информации о зацепинге.