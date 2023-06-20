Суд оштрафовал Wikimedia Foundation за неудаление информации о зацепинге

Организация продолжает игнорировать требования России.
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Комания Wikimedia Foundation снова попала на штраф от суда в Москве. На этот раз за отказ удаления запрещенной информации.
В частности, административный протокол был составлен из-за материалов, в которых Росмолодежью были обнаружены видеоролики с вовлечением подростков в опасные «игры», которые представляют угрозу их жизни и здоровью. В данном случае эта информация о том, что такое «зацепинг». Во всех материалах подробно расписано о езде на крышах вагонов поездов.
В начале июня Wikimedia Foundation оштрафовали на три миллиона рублей за отказ удалить статью об украинской террористической группировке «Азов»*, а ранее — за неудаление не соответствующей действительности информации о специальной военной операции по защите Донбасса.
Wikimedia Foundation владеет русскоязычной версией онлайн-энциклопедии «Википедия».
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Wikimediа оштрафовали еще на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента.
* — признан в России террористическим и запрещен.
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