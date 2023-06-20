Суд оштрафовал Wikimedia Foundation за неудаление информации о зацепинге

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Организация продолжает игнорировать требования России.

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation за неудаление информации о зацепинге

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Читайте нас в: Дзен Новости

Комания Wikimedia Foundation снова попала на штраф от суда в Москве. На этот раз за отказ удаления запрещенной информации.

В частности, административный протокол был составлен из-за материалов, в которых Росмолодежью были обнаружены видеоролики с вовлечением подростков в опасные «игры», которые представляют угрозу их жизни и здоровью. В данном случае эта информация о том, что такое «зацепинг». Во всех материалах подробно расписано о езде на крышах вагонов поездов.

В начале июня Wikimedia Foundation оштрафовали на три миллиона рублей за отказ удалить статью об украинской террористической группировке «Азов»*, а ранее — за неудаление не соответствующей действительности информации о специальной военной операции по защите Донбасса.

Wikimedia Foundation владеет русскоязычной версией онлайн-энциклопедии «Википедия».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Wikimediа оштрафовали еще на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента.

* — признан в России террористическим и запрещен.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
83.99
0.34 91.80
0.17
Дереву с сильным корнем ураган не страшен: китайский совет дня на вторник...

Последние новости

12:13
Тело ребенка обнаружили в реке Клязьме в подмосковном Щелково
12:09
Сейчас бы на море: как изменились цены на авиабилеты в России?
12:04
Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ-100 отказался комментировать приговор
12:02
Суд оштрафовал Wikimedia Foundation за неудаление информации о зацепинге
12:01
Психологические проблемы? Почему Асмус выбрала возлюбленного, похожего на отца
11:59
Мессенджер Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Есть чего бояться? Чем могут грозить новые вспышки на Солнце
Настоящее чудо: как изменилась жизнь Светланы Крючковой после страшного диагноза
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео