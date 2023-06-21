Написала ему на лбу свой номер: какими были музы Виктора Цоя

Трагически погибшему в аварии музыканту Виктору Цою 21 июня мог бы исполниться 61 год. В честь памятной даты издание KP.RU решило вспомнить о главных возлюбленных артиста, которым он даже посвящал строчки в песнях.

Одна из них — Дженни Яснец, они познакомились, когда ему было 24 года, а ей — 15. Именно этой девушке он посвятил песню «Восьмиклассница».

Звезда быстро привлек ее внимание, ведь был красивым и высоким, а также стильно одевался. Даже когда Цой вышел за другую, он продолжил общение с Яснец и даже подарил ей стеклянные серьги.

«Никакого романа у нас не было. Просто человек произвел на меня впечатление. А я, похоже, была его музой, хотя сама об этом не знала. Я реально выглядела как ребенок. Ходила с соломенной сумкой, в крашенных сандалиях, в сарафане. Виктору это очень запомнилось», — поделилась та самая восьмиклассница.

Еще одну вдохновительницу исполнитель встретил в техучилище. Он полюбил свою учительницу по астрономии — эффектную блондинку с бархатным голосом.

Учебой их взаимоотношения не закончились, ведь Цой активно звал педагога на крыши любоваться звездами в телескоп. Именно тогда и родилась песня «Звезда по имени Солнце».

«Не подумайте ничего плохого. Витя хоть и вел себя воодушевленно и трепетно, но строго по-джентельменски. Пожалуй, он был в меня влюблен, но платонически. Никакой пошлости. Но сдерживаться ему явно было непросто», — рассказала преподавательница Цоя.

Единственной женой музыканта стала дерзкая и строгая Марьяна. Когда они познакомились, девушка написала свой номер застенчивому парню помадой на лице.

В итоге он не умывался весь день и на утро перезвонил загадочной девушке. Затем у них завязался бурный роман, который после перерос в брак — у пары даже родился сын Александр.

Фанаты считают, что песни «Когда твоя девушка больна» и «Музыка волн» он посвятил именно жене. Но счастье было недолгим, в последние годы жизни Цой все же ушел из семьи — к журналистке Наталье Разлоговой. Никто до сих пор так и не знает, почему певец так поступил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что номера автомобиля, на котором разбился Цой, продали на аукционе.