Урвать по выгодной цене: куда россиянам полететь вместо дорогой Турции

На какие направления можно обратить внимание?

Специалист сферы туризма Надежда Тарбаева сообщила, что высокие цены на отдых в Турции заставляют людей искать альтернативы. Эксперт рассказала изданию ФАН, что хорошим вариантом являются Мальдивы.

Если турист захочет полететь на эти острова летом, то он сможет получить выгодное предложение с хорошей скидкой. А детям до 12 лет будет предоставлено бесплатное проживание и питание.

Помимо этого, стоит обратить внимание на Таиланд и летнюю Шри-Ланку. Там можно найти хорошие отели и урвать билет на самолет по выгодной цене. Еще можно рассмотреть Сейшелы, на которые есть прямые авиарейсы, а также Маврикий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Египте ввели многократную визу сроком на пять лет для иностранных граждан. Цена въездного документа составит около 700 долларов. Такое новшество направлено на то, чтобы увеличить средства в бюджете страны.