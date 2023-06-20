В Египте ввели многократную пятилетнюю визу для иностранных туристов

В Министерстве внутренних дел Египта сообщили о том, что для иностранцев введена многократная виза сроком на пять лет. Такое новшество направлено на то, чтобы увеличить средства в бюджете страны. Виза будет стоить около 700 долларов США (порядка 58,9 тысячи рублей по текущему курсу — Прим. ред.), и по ней можно будет находится в стране в течение 90-дневного периода, передает издание Egypt Independent.

Новый въездной документ не понадобиться жителям тех стран, с кем у родины фараонов заключены соглашения о безвизовом режиме. России в числе таких государств нет. Чтобы оформить визу в Египет, россиянам нужно прийти в консульство. Также въездной документ можно оформить в аэропорту.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что совсем скоро на Шри-Ланке появятся бесплатные визы для туристов. Об этом рассказала посол островного государства в России Джанита Лиянаге на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).