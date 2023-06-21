Генпрокуратура признала WWF* нежелательной организацией

Генпрокуратура России признала Всемирный фонд дикой природы (WWF)* нежелательной организацией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там отметили, что так называемая природоохранная организация использовалась для формирования угроз безопасности в экономической сфере. Так, организация вела деятельность, направленную на воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики.

Кроме того, фонд оказывал материальную поддержку организациям, включенным в реестр иностранных агентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генпрокуратура РФ признала деятельность организации «Агора»* нежелательной на территории страны.

* — организация, признанная нежелательной на территории РФ.