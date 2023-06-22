Старый друг лучше новых двух: китайский совет дня на четверг, 22 июня

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 33 0

День исключительно благоприятен для того, чтобы строить добрые взаимоотношения с самыми разными людьми.

Старый друг лучше новых двух: китайский совет дня на четверг, 22 июня

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 22 июня?

Четверг принесет в мир энергии успеха и процветания. Особенно если и успех и процветание связаны с другими людьми. День исключительно благоприятен для того, чтобы строить добрые взаимоотношения с самыми разными людьми.

Совет дня: устройте сеанс «благодарения» людей и мира за все хорошее, что есть у вас в жизни. Напишите сообщение или позвоните важным для вас людям и выкажите им вашу благодарность и признательность.

Предостережение дня: если утром день не задался, встали не с той ноги и все валится из рук — лучше судьбу не испытывать и сразу сдаться ей на милость. А то так дело и до денежных потерь может дойти.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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Старый друг лучше новых двух: китайский совет дня на четверг, 22 июня

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