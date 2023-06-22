Грамотно и быстро: прапорщик ВС РФ спас от обстрела колонну с боеприпасами

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 42 0

Старший прапорщик ВС РФ уберег колонну с боеприпасами от минометного обстрела ВСУ

Грамотно и быстро: прапорщик ВС РФ спас от обстрела колонну с боеприпасами

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Личный состав остался жив и продолжил выполнение боевых задач.

На запорожском направлении удалось спасти колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Техника и живая сила нашей армии не пострадала благодаря быстрой реакции старшего прапорщика группировки войск ВС РФ «Восток» Павла Иванова. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Кроме того, стрелковым оружием был уничтожен беспилотник, корректировавший огонь противника. Во время движения взвода обеспечения колонна российских солдат подверглась обстрелу из миномета. Иванов, который имеет опыт прапорщика, быстро заметил в небе БПЛА украинских боевиков, корректировавшего ведение огня по колонне.

«Получив приказ незамедлительно укрыть технику в ближайшей лесополосе, военнослужащие взвода под руководством прапорщика Павла Иванова сбили беспилотник противника огнем из стрелкового оружия», — пояснил Чехов.

После успешной операции ВСУ уже лишились возможности для корректировки огня, поэтому прекратили обстрел.

Начальник пресс-центра подметил мужество и героизм, который проявила группировка «Восток». По его словам, Иванов каждый день возглавляет колонны автомобильной техники подвоза боеприпасов на огневые точки.

Ранее на 5-tv.ru рассказывал, что прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу армии России в зоне СВО.

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