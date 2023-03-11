Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу армии России в зоне СВО

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 490

Прапорщик Баширов в зоне СВО предотвратил диверсию в тылу ВС РФ

Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу армии России в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация

Бойцы уничтожили огневые точки украинских радикалов благодаря профессионализму и умению быстро ориентироваться.

Прапорщик из Дагестана Магомед Баширов предотвратил диверсию в тылу российских войск в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что прапорщик Баширов, состоявший в группе военных, выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Во время продвижения по маршруту, военнослужащий заметил хорошо вооруженную группу украинских националистов, готовящихся к диверсии. Прапорщик немедленно доложил начальству об обнаружении противника и вступил в бой.

В МО РФ добавили, что огневые точки украинских националистов уничтожены, а боевые возможности радикалов снижены.

«Оперативно организовал эвакуацию раненых товарищей с поля боя, после чего своевременно оказал им неотложную медицинскую помощь», — уточнили в ведомстве.

Россия продолжает СВО в Донбассе. Ее целями являются: прекращение геноцида мирного населения со стороны Киева, уничтожение радикалов, снижение боевого потенциала Незалежной.

Перед этим российское оборонное ведомство публиковало видео с уничтожением зенитно-ракетного комплекса британского производства Stormer HVM, используемого украинскими военными. Уточнялось, что удары наносились с помощью беспилотников «Ланцет».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с работой «Аллигаторов» в зоне СВО.

Тема:
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