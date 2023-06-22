МЧС РФ: жертв и пострадавших при землетрясении в Севастополе нет

Подземные толчки ощутили на себе не только жители города, но также проживающие в Евпатории и на Южном берегу Крыма.
Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin
Никто не погиб и не пострадал в результате землетрясения у южных берегов Крыма и конкретно в Севастополе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС РФ по городу.
«По имеющейся информации, (погибших и пострадавших в результате землетрясения. — Прим. ред.) нет», — сказали в ведомстве.
Эпицентр землетрясения находился в 59 километрах от Севастополя, рассказали ранее в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре. Магнитуда толчков составила 4,6. Они начались в 05:42 по московскому времени.
Ощутили землетрясение не только в Севастополе, но также в Евпатории и на Южном берегу Крыма.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что землетрясение во Франции разрушило несколько зданий.
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