Землетрясение во Франции разрушило несколько зданий

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Несколько зданий получили повреждения в результате землетрясения во французской Де-Севр

Землетрясение во Франции разрушило несколько зданий

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Очаг залегал на глубине десять километров в 14 километрах к северу от коммуны Сюржер.

В Франции произошло землетрясение, несколько зданий в районе Де-Севра получили серьезные повреждения. Об этом сообщает префектура Де-Севра в Twitter.

Также известно об одном пострадавшем, но ему уже оказали всю необходимую помощь.

На данный момент в этом районе Франции установлены периметры безопасности около одной из церквей. Оказалось, что в городе Курсон серьезно пострадала церковь, в коммуне Арсе в одном из храмов упали своды, а в Ла-Лень — серьезно пострадала одна из башен церкви. Более того, около десятка жилых домов французов оказались более непригодными для проживания, так как там образовались огромные трещины в стенах. Также, согласно местным СМИ, более тысячи человек в данный момент находятся в этих районах без электричества.

«Само землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано на западе Франции еще вчера вечером, 16 июня, около шести часов вечера (семь часов по Москве)», — говорится в сообщении.

Известно, что очаг залегал на глубине десять километров в 14 километрах к северу от коммуны Сюржер. Уже после этого, в этом же районе зарегистрировали повторные толчки магнитудой 3,1 и 4,4.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как землетрясение магнитудой 6,2 произошло на севере Японии.

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