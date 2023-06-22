Папа Римский отказался от публичного выступления из-за плохого состояния

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Рита Миронова
Рита Миронова 28 0

Что происходит с Франциском, недавно перенесшим серьезное хирургическое вмешательство?

Папа Римский отказался от публичного выступления из-за плохого состояния

Фото: www.globallookpress.com / VATICAN MEDIA

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Папа Римский Франциск не будет выступать с речью на пленарной ассамблее Объединения помощи Восточным Церквам, которая должна состояться 22 июня.

Причина, как стало известно, кроется в состоянии его здоровья — Папа испытывает проблемы с дыханием после перенесенной операции.

Несмотря на проблемы со здоровьем, он смог выйти на связь и дать свой комментарий агентству агентство ANSA. В беседе с журналистами Папа сообщил, что все еще находится под действием анестезии, и она затрудняет дыхание.

Папа Римский Франциск перенес операцию на брюшной полости 7 июня. Какое-то время он провел в больнице, после чего вернулся к привычной жизни и даже провел несколько мероприятий. Однако позже все деловые встречи в ближайшее время все же пришлось отменить.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского после сложной операции.

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