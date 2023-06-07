В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского после сложной операции

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 3 180 0

Отказываться от хирургического вмешательства было нельзя. Ситуация были серьезной.

В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского после сложной операции

Фото: www.globallookpress.com / Ettore Ferrari

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Папа Римский Франциск уже пришел в себя после серьезной операции. Его состояние вполне удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе Ватикана.

Известно, что Папе проводили полостную операцию сегодня днем. Все проходило под общим наркозом. Отказываться от хирургического вмешательства было нельзя: проблемы в брюшной полости были довольно серьезными. Симптоматический дивертикулярный стеноз толстой кишки — вот что привело к ухудшению состояния.

Безусловно, в связи с перенесенным вмешательством Папе Римскому пришлось отменить все деловые мероприятия в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что представитель Юрия Антонова прокомментировал слухи о его госпитализации.

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