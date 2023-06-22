Вертолет Ми-24 ВС Белоруссии совершил жесткую посадку. Есть пострадавшие

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Срочная новость 24 0

О ЧП сообщили в Минобороны Республики.

Вертолет Ми-24 ВС Белоруссии совершил жесткую посадку. Есть пострадавшие

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Вертолет Ми-24 ВС Белоруссии совершил жесткую посадку. Есть пострадавшие, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Республики.

«Сегодня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-24. Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет», — отмечалось в заявлении.

Детали ЧП уточняются. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Приморском крае. Пилот воздушного судна пропал.

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