Экология и инфраструктура: названы лучшие для жизни города мира

Первое место в списке удерживает Вена. Кто еще попал в рейтинг?

Компания EIU представила доклад Global Liveability Index 2023 и огласила список 172 лучших городов для жизни. Специалисты аналитического подразделения британского журнала Economist провели исследование по нескольким показателям, чтобы сделать выводы и выстроить рейтинг.

Уточняется, что города сравнивали по уровню качества жизни. Для этого аналитики изучили вопросы развития культуры, экологии, здравоохранения, образования и инфраструктуры. Превзошла весь мир по данным показателям Вена — город сохранил свой прошлогодний титул.

На втором месте в списке расположился Копенгаген, далее — Мельбурн и Сидней. Пятерку лидеров замкнул канадский Ванкувер, а десятку — Окленд, который поднялся с 34 позиции за год.

Шестое и седьмое места заняли Цюрих и Женева, а восьмое и девятое — Калгари и Торонто. На 170,171и 172 местах расположились и замкнули список Алжир, Триполи и Дамаск соответственно.

Российская столица сохранила за собой позицию 2022 года. Москва расположилась на 96 месте в рейтинге.

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