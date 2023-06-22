МОК принял решение отозвать признание Международной ассоциации бокса

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

Гендиректор комитета отметил, что у IBA был шанс, однако, по его мнению, организация им не воспользовалась.

МОК принял решение отозвать признание Международной ассоциации бокса

Фото: www.globallookpress.com / Petter Arvidson

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В Международном олимпийском комитете заявили о намерении отозвать признание Международной ассоциации бокса (IBA) и лишить ее права проводить соревнования. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

В МОК политику, проводимую IBA, посчитали настоящим неуважением к спорту в целом. Как отметил гендиректор комитета Кристоф де Кеппер, три года назад организация получила шанс на исправление, однако тогда, в 2019 году, МОК не пронаблюдал позитивных тенденций и качественных изменений.

По словам Кеппера, IBA не сможет реализовать отбор спортсменов на Олимпийские игры, которые в 2024 году пройдут в Париже. Решение об отзыве признания он назвал единственно верным решением.

Признание IBA было приостановлено МОК в 2019 году. Причиной тому послужили проблемы с финансированием, управлением и судейством. В декабре 2020 года руководство организации сменилось. Ее возглавил бывший глава федерации бокса России Умар Кремлев. В МОК обеспокоились тем, что Кремлев занялся реформированием, не прислушиваясь к олимпийскому комитету. Кроме того, в МОК были обеспокоены финансовой зависимостью IBA от российского «Газпрома».

Ранее 5-tv.ru писал, что мирные акции протеста за будущее олимпийского бокса прошли в Швейцарии.

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