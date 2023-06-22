Путин получил послание от эмира Катара

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 43 0

До этого российский лидер также передал ему письмо.

Путин получил послание от эмира Катара

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Президент России Владимир Путин получил послание от эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани через премьер-министра страны. Об этом РИА Новости сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В четверг, 22 июня, Путин провел встречу с председателем совета министров Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, в ходе которой передал приветствие эмиру арабской страны. Президент России отметил, что во время бесед с ним всегда подчеркивались намерения развивать отношения России и Катара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин показал лидерам Африки парафированный (предварительно подписанный) в марте 2022 года в Стамбуле договор с Киевом в ходе переговоров в Санкт-Петербурге.

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