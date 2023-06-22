Президент России Владимир Путин получил послание от эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани через премьер-министра страны. Об этом РИА Новости сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В четверг, 22 июня, Путин провел встречу с председателем совета министров Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, в ходе которой передал приветствие эмиру арабской страны. Президент России отметил, что во время бесед с ним всегда подчеркивались намерения развивать отношения России и Катара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин показал лидерам Африки парафированный (предварительно подписанный) в марте 2022 года в Стамбуле договор с Киевом в ходе переговоров в Санкт-Петербурге.