Путин показал лидерам Африки согласованный в Турции договор с Киевом

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 44 0

Президент РФ Путин показал лидерам Африки парафированный стамбульский договор с Киевом

Путин показал лидерам Африки согласованный в Турции договор с Киевом

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Как отметил президент, после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей Украина «выкинула его на свалку истории».

Президент РФ Владимир Путин показал лидерам Африки парафированный (предварительно подписанный) в марте 2022 года в Стамбуле договор с Киевом в ходе переговоров в Санкт-Петербурге.

Документ, как отметил российский лидер, назывался «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Однако, по его словам, как только Россия отвела войска из Киевской и Черниговской областей, Незалежная отказалась от него и «выкинула на свалку истории».

Всего в упомянутом соглашении 18 статей и ряд приложений, которые касаются, в том числе вооруженных сил. Путин подчеркнул, что все условия были прописаны сс точностью до единиц боевой техники и личного состава. Президент добавил, что Москва никогда не уклонялась от мирных переговоров, это сделала Украина. Более того, даже после стамбульского договора РФ была готова к дипломатическому урегулированию конфликта, но в Киеве издали декрет, запрещающий контакты с Кремлем.

О результатах встречи с представителями Украины в Стамбуле Владимир Путин сообщил 13 июня. Он отметил, что документ был подписан после долгих споров и обсуждений, в итоге толстую пачку бумаг согласовали руководители переговорных групп обеих стран — Владимир Мединский и Давид Арахамия. Эти группы были созданы почти сразу после начала спецоперации по защите Донбасса в феврале 2022-го.

Как известно, были проведены несколько очных встреч при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, другие беседы проходили в формате видеосвязи. В мае с обеих сторон прозвучали сообщения, что переговоры приостановлены. Москва возложила ответственность за это на Киев. Требованием Украины для возобновления диалога был вывод российских войск, Россия настаивала на обсуждении своих условий. В них входит отказ от вступления в НАТО и Евросоюз, прекращение поставок западных вооружений, боевых действий и возвращение к нейтральному статусу.

Кроме прочего, Кремль, по-прежнему готовый к достижению своих целей невоенными способами, требует от Украины признания новых территориальных реалий — речь идет о ставших субъектами РФ Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об озвученной Путиным на встрече с лидерами Африки позиции России по украинскому конфликту.

Тема:
Спецоперация
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