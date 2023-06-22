Космонавты приступили к выходу в открытый космос для установки антенны на модуль «Звезда»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 17 0

К выполнению задачи приступили Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.

Космонавты приступили к выходу в открытый космос для установки антенны на модуль «Звезда»

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

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Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин приступили к выходу в открытый космос. Трансляцию ведет госкорпорация «Роскосмос».

Так, в рамках выхода в космос планируется демонтаж с модуля «Звезда» оборудования старой системы связи. На ее месте космонавты установят аппаратуру новой высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М).

При этом это неединственная задача. Прокопьев и Петелин также проведут ряд манипуляций:

  • снимут со «Звезды» аппаратуру эксперимента «Сейсмопрогноз»;
  • заберут один из планшетов эксперимента «Импакт»;
  • сфотографируют внешнюю поверхность «Звезды»;
  • демонтируют с модуля «Поиск» один из трех контейнеров оборудования «Биориск-МСН».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что холдинг Т1 и российская компания SR Space планируют запустить в космос первую в истории России частную ракету.

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Космонавты приступили к выходу в открытый космос для установки антенны на модуль «Звезда»

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