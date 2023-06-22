Молния повредила в Армении памятник культуры XIII века

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 5 0

В Армении молния повредила старейший памятник XIII века под названием Хачкар

Молния повредила в Армении памятник культуры XIII века

Фото: www.globallookpress.com / Rolf Nussbaumer

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Достопримечательность находится в административном районе Кармрашен.

В Армении молния повредила старейший памятник XIII века Хачкар. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки, культура и спорта страны, пишет Sputnik Армения.

«В селе Кармрашен Вайоцдзорской области от удара молнии поврежден хачкар XIII века. Повреждение во время обхода обнаружили сотрудники областной службы охраны исторической среды», — говорится в сообщении.

На данный момент эксперты обсуждают дальнейшую судьбу памятника истории.
Хачкар XIII века поврежден в результате удара молнииХачкар XIII века поврежден в результате удара молнии. Facebook* / ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն Պահպանության Ծառայություն ՊՈԱԿ / Protection Service

Хачкар XIII века находится в административном районе Кармрашен.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как выжить при попадании самолета в грозу.

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