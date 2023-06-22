Два человека попали в больницу после падения лифта в Воскресенске

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 83 0

Почему оборудование не справилось с работой?

Два человека попали в больницу после падения лифта в Воскресенске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Два человека были госпитализированы в подмосковном Воскресенске после падения лифта в 14-этажном доме. Пострадавшие находились внутри кабины, когда она сорвалась с тросов. Об этом прокуратура Московской области сообщила в своем Telegram-канале.

Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. СК проводит доследственную проверку. Прокуратура также занимается установлением деталей и обстоятельств случившегося.

Известно, что оборудование было введено в эксплуатацию 16 лет назад. По предварительным данным, дом находится в ведении ТСЖ. Проверка проводится на предмет соблюдения требований к техническому обслуживанию лифта, установленных законодательством РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что подростки сорвались с высоты пятого этажа во время празднования дня рождения в Саратове. Будучи в гостях, они расположились на подоконнике, но не удержались после обрушения декоративной конструкции с уличной стороны. Двое 17-летних пострадавших были доставлены в больницу.

Два человека попали в больницу после падения лифта в Воскресенске

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Прокуратура Московской области

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Прокуратура Московской области

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Прокуратура Московской области

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Прокуратура Московской области

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