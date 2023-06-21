Подростки сорвались с высоты во время празднования дня рождения в Саратове

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36 0

Что произошло на месте ЧП? В каком сейчас состоянии молодые люди?

Подростки сорвались с высоты во время празднования дня рождения в Саратове

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Госпитализированные в больницу Саратова подростки выпали из окна во время празднования дня рождения знакомой. Несовершеннолетние сидели на подоконнике, когда с внешней стороны произошло обрушение декоративной конструкции. Дети не удержались и сорвались вниз. Об этом региональное управление МВД сообщило в своем Telegram-канале.

Ночью 21 июня двое 17-летних подростков были доставлены в больницу после падения с пятого этажа. СК организовал проверку по факту произошедшего.

Было установлено, что пострадавшие находились в квартире, где проходило празднование дня рождения одной из их знакомой. Подростки, будучи в гостях, сели на подоконнике. С уличной стороны располагалась конструкция для растений, на которую они облокотились.

«В результате обрушения данной конструкции сидевшие на подоконнике молодые люди не смогли удержатся и сорвались вниз», — написано в сообщении МВД по 64-му региону.

Кроме пострадавших, в квартире находились молодые люди, возраст которых варьируется от 16 до 24 лет. Было установлено, что самый старший из них приобрел алкогольные напитки для всей компании. Он может быть привлечен к ответственности по статье КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Уточняется, что на троих несовершеннолетних девушек были составлены административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Их родители также будут привлечены к ответственности по статье КоАП, предусматривающей наказание за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-солистка группы «Росичи» трагически погибла в Саранске.

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