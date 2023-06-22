Проигравшему кандидату в президенты Турции Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 56 0

Cumhuriyet: Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы и запрет на политику

Проигравшему кандидату в президенты Турции Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы

Фото: www.globallookpress.com / Depo Photos

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В отношении политика было подано 28 исков. Что он натворил?

Проигравшему в гонке за президентское кресло в Турции лидеру оппозиционной Народно-республиканской партии Кемалю Кылычдароглу грозит 110 лет заключения в тюрьме и запрет на политическую деятельность. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

Ране СМИ писали, что в отношении Кылычдароглу было подано 18 исков, однако адвокат турецкого политика опроверг данное сообщение. По его словам, ситуация намного серьезнее — их 28. Уточняется, что ранее бывший кандидат обладал неприкосновенностью, поэтому ряд исков был приостановлен. Сейчас нет оснований, чтобы не рассматривать их.

Отмечается, что истцом в большинстве случаев выступает действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Например, в 2021 году он подал иск против Кылычдароглу после того как он обвинил турецкого лидера во вранье.

По каждому иску лидеру оппозиционной партии грозит в среднем по четыре года, в общей сложности — 110 лет за решеткой.

Ожидается, что иски действительно начнут постепенно превращаться в реальные дела, однако защитник Кылычдароглу не верит в это. В противном случае, отметил он, команда деятеля готова будет «бросить вызов».

Ранее 5-tv.ru писал, что Кылычдароглу нарушил запреты на предвыборную агитацию в Турции.

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Проигравшему кандидату в президенты Турции Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы

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