Кылычдароглу нарушил запреты на предвыборную агитацию в Турции

Турецкий политик устроил СМС-рассылку с невыполнимыми предвыборными обещаниями.
Фото: www.globallookpress.com / Depo Photos
Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу нарушил запреты на предвыборную агитацию за несколько часов до начала второго тура выборов. Оппонент действующего главы страны Реджеп Тайипа Эрдогана прибегнул к СМС-рассылке, передает издание Haber 7.
В материале отмечается, что в сообщениях Кылычдароглу адресовал электорату свои предвыборные общения. Среди прочего, в своем электронном письме он назвал наступающие выборы референдумом, после которого турецкий район Гебзе станет провинцией.
«Я еще раз напомню вам о своей решимости завершить необходимые процедуры и сделать Гебзе провинцией», — приводит сайт слова турецкого кандидата в борьбе за президентское кресло.
Уточняется, что главный противник Эрдогана обещал воплотить в жизнь свои слова не позднее чем через полгода после его избрания главой Турции. Однако, подчеркнули авторы издания, Кылычдароглу никогда не сможет выполнить обещание, ведь только Великое национальное собрание страны, а не президент, может принять закон о создании провинции.
Ранее 5-tv.ru писал, как в Турции стартовал второй тур президентских выборов.
- 28 мая
- Эрдоган vs. Кылычдароглу: в Турции начался второй тур президентских выборов
- 26 мая
- Турция готовится ко второму туру президентских выборов
- 17 мая
- Кылычдароглу назвал Эрдогана ориентирующимся на РФ «фальшивым лидером»
- 16 мая
- «Запад не будет терпеть» — почему Эрдогана пытаются сменить
- 15 мая
- ЦИК обнародовал итоги вскрытия избирательных урн в Турции
- 15 мая
- «Чтобы выиграть очевидно»: почему в Турции будет второй тур президентских выборов
- 15 мая
- «С большим интересом и вниманием»: как в Кремле оценивают выборы в Турции
- 15 мая
- Высокая явка: как прошли выборы президента Турции
- 15 мая
- Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре президентских выборов в Турции
- 15 мая
- Реджеп Эрдоган в ближайшее время обратится к избирателям
Читайте также
71%
-0.01 85.92
0.04
Нашли ошибку?