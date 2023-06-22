«Политизированная природа»: в IBA отреагировали на решение МОК

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 31 0

IBA: решение МОК об отзыве признания ассоциации раскрывает политизированную природу

«Политизированная природа»: в IBA отреагировали на решение МОК

Фото: www.globallookpress.com / opokupix via www.imago-images.de

Читайте нас в: Дзен Новости

Сегодня Международная ассоциация бокса является одной из ведущих международных спортивных федераций.

Международный олимпийский комитет (МОК) совершил ошибку, отозвав признание Международной ассоциации бокса (IBA). Это очередной раз показывает «политизированную природу» решений. Об этом говорится в официальном заявлении IBA.

Также отмечается, что заявление МОК было сделано в тот самый день, когда Германия начала нападение на мирных граждан СССР.

«Мы не можем скрывать тот факт, что сегодняшнее решение является катастрофическим для мирового бокса и явно противоречит заявлениям МОК о том, что он действует в наилучших интересах бокса и спортсменов», — добавляется в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МОК политику, проводимую IBA, посчитали настоящим неуважением к спорту в целом.

+23° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
84.25
0.02 92.00
-0.07
Старый друг лучше новых двух: китайский совет дня на четверг, 22 июня

Последние новости

19:37
Дороги ушли под воду: мощные ливни обрушились на Владивосток и Красноярск
19:28
«Не знаю, куда жаловаться!» — Тарасова в отчаянии из-за СМИ, которые ее хоронят
19:17
Захарова ответила послу Израиля, назвавшему героями Украины Бандеру и Мельника
19:10
Они споют вам о…: выпускников на «Алых парусах» поздравит не только «Чайф»
18:58
Неопознанные обломки обнаружили в зоне поиска пропавшего батискафа «Титан»
18:57
Проигравшему кандидату в президенты Турции Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы

Сейчас читают

Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах
«Дело не в кислороде»: таролог предрекла печальную участь пассажирам батискафа «Титан»
Оно отказывает первым: как умирают люди в батискафе и есть ли шанс на реанимацию
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео